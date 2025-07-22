أخبار اليمن : باليستي يمني يوقف الحركة في مطار للعدو الصهيوني

باليستي يمني يوقف الحركة في مطار للعدو الصهيونيأعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان لها، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين٢".

وأفاد البيان بأن العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار.

وحيا البيان الشعب اليمني على موقفه المشرف والتاريخي في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم، ورفض الهيمنة الأجنبية على الأمة العربية والإسلامية بمختلف بلدانها وشعوبها.

كما حيا المجاهدين الأبطال من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، على تضحياتهم، وهم يواجهون العدو المحتل، ويجسدون أروع ملاحم البطولة والفداء، دفاعا عن الأمة بأكملها.

وأكد البيان أن عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرة، ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها.