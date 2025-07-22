أخبار اليمن : هزة أرضية جديدة تضرب العاصمة

هزة أرضية جديدة تضرب العاصمة
سجّلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين بمحافظة ذمار اليوم، هزة أرضية خفيفة على بُعد 52 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة صنعاء بقوة (3) درجات على مقياس ريختر، عند الساعة (5:28) فجرًا.
كما سجّل المركز عددًا من الزلازل البعيدة والهزات الأرضية الإقليمية، منها زلزال بقوة (5.7) درجة في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، وهزة أرضية في إثيوبيا بقوة (3.7) درجة على مقياس ريختر.
وأوضح مدير مركز رصد ودراسات الزلازل والبراكين المهندس محمد الحوثي، أن المختصين في المركز يعملون على مراقبة ورصد ودراسة الأنشطة الزلزالية في الإطار المحلي والإقليمي والدولي على مدار الساعة.
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