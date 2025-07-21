أخبار اليمن : توجيه هـام وعـاجـل من وزير المالية في صنعاء

توجيه هـام وعـاجـل من وزير المالية في صنعاء
التقى وزير المالية عبدالجبار أحمد اليوم، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين الدكتور عبد الله بنيان.
ناقش اللقاء الذي حضره عدد من رؤساء الجمعيات المهتمة بشؤون ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية والذهنية، أوضاع تلك الجمعيات والأشخاص ذوي الإعاقة بصورة عامة.
وتطرق إلى حقوق هذه الفئة من أبناء المجتمع وفي مقدمتها حقهم في التعليم وتوفير الإمكانيات والدعم اللازم لفتح المدارس الخاصة بتعليمهم.
وخلال اللقاء أكد وزير المالية أن دعم ذوي الإعاقة يعد واجبًا دينيًا وإنسانيًا، وأولوية وطنية ضمن توجهات حكومة التغيير والبناء.
ووجه بإصدار التعزيزات المالية اللازمة لتغطية العجز في موازنات تلك الجمعيات والمراكز وبشكل فوري تمهيدًا لفتح المدارس واستئناف الأنشطة التعليمية فيها.
وشدد على ضرورة تسهيل وتبسيط كافة الإجراءات المتعلقة بالمعاملات المالية الخاصة بهم ومعاملتها كأولوية باعتبار ذلك أقل واجب تجاه هذه الشريحة المهمة.
وأشار الوزير عبدالجبار إلى أن وزارة المالية ستظل في مقدمة الجهات الداعمة لجمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في حدود الإمكانات المتاحة وضمن توجهات الحكومة.
من جانبه ثمن رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، الاستجابة السريعة من وزير المالية وتوجيهاته بسرعة إصدار التعزيزات المالية.
وأشاد الدكتور بنيان ورؤساء الجمعيات الحاضرين، بتعاون قيادة وزارة المالية مع ذوي الإعاقة الذين يستحقون كل الرعاية والاهتمام.
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