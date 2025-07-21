أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة الشيخ يحيى حراب

لبوزة يعزي بوفاة الشيخ يحيى حراببعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ يحيى صالح حراب، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها إلى الشيخ علي صالح حراب، والشيخ علي بن علي صالح حراب، وإلى الشيخ الحسن يحيى صالح حراب، بمناقب الفقيد الذي يُعد أحد القيادات الوطنية والمؤتمرية البارزة، وأحد مشائخ محافظة عمران الذين أسهموا في الخير وحل قضايا المجتمع.

وعبر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته لأبناء الفقيد وأسرته وكافة آل حراب بمديرية عمران محافظة عمران بهذا المصاب.. سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،،