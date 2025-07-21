أخبار اليمن : علامات خفية لارتفاع ضغط الدم

علامات خفية لارتفاع ضغط الدميُعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر المشكلات الصحية التي تسبب الوفيات حول العالم، لذلك يحذر الأطباء من إهمال أي عارض قد يشير إلى مشكلات في عمل القلب والشرايين.

وحول الموضوع، قال الطبيب البرازيلي دراوزيو فاريلا في مقابلة مع صحيفة NSC Total: "قد يعاني الإنسان من مشكلات ارتفاع ضغط الدم دون أن تظهر عليه أعراض واضحة. وتوجد العديد من المؤشرات التي تنذر بإمكانية الإصابة بارتفاع ضغط الدم".

وأضاف:"بشكل عام، يجب على الشخص الانتباه إلى ردود فعل جسمه أثناء بذل مجهود بدني شديد؛ فالألم الشديد في الصدر، أو الدوخة، أو نزيف الأنف، كلها قد تكون علامات خفية على الإصابة بارتفاع ضغط الدم".

وشدد الطبيب على ضرورة إجراء فحوصات دورية لمراقبة ضغط الدم، مشيرا إلى أن الأشخاص الأصحاء يجب أن يخضعوا لقياس ضغط الدم مرة واحدة على الأقل سنويا، أما الذين لديهم استعداد وراثي للمرض فعليهم إجراء هذه الفحوصات مرتين في السنة على الأقل.

كما أوضح أن مرضى السكري الذين تجاوزوا سن الخمسين، ينبغي عليهم مراقبة ضغط الدم بوتيرة أكبر.

ارتفاع ضغط الدم هو حالة مزمنة تتمثل في زيادة قوة ضغط الدم على جدران الشرايين. وغالباً لا تظهر أعراض واضحة في المراحل المبكرة من المرض، لكن إهمال هذه المشكلة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة.

وينوه خبراء الصحة إلى بعض الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، مثل:

- التعب الشديد والتعرق المفرط عند القيام بأنشطة بدنية بسيطة،

- الإحساس بالصداع عند تناول القهوة أو الشاي أو أي مشروبات تحتوي على الكافيين،

- الشعور بخفقان في القلب أثناء ممارسة الرياضة،

- مشكلات في الرؤية،

- ضيق في التنفس.