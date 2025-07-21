أخبار اليمن : قرار لمحافظ البنك المركزي في صنعاء

قرار لمحافظ البنك المركزي في صنعاء
صدر اليوم قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (2) لسنة 1447هـ، بشأن حظر تشويه الأوراق النقدية من الإصدار الثاني لفئة مائتي ريال.
وينص القرار على حظر تشويه الأوراق النقدية من الإصدار الثاني لفئة مائتي ريال؛ سواء بالكتابة أو الرسم أو الحفر أو الختم أو الثقب أو إنقاص الحجم؛ واعتبار الأوراق المشوهة ملغية وغير قابلة للتداول.
كما يحظر القرار على جميع المؤسسات المالية وغير المالية؛ تداول العملة المشوهة.
وبحسب قرار محافظ البنك سيتعرض كل من يخالف هذا القرار للمساءلة والعقوبات القانونية.
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