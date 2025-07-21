أخبار اليمن : صنعاء ترد على العدوان الإسرائيلي.. بـيــان عــاجــل

صنعاء ترد على العدوان الإسرائيلي.. بـيــان عــاجــلأعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت عددا من الأهداف الحيوية للعدو الصهيوني انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جريمة الإبادة التي يقترفها العدو بحق الأشقاء في غزة، وكذا عدوانه الأخير على ميناء الحديدة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن سلاح الجو المسير استهدف بخمس طائرات مسيرة مطار اللد وهدفا عسكريا آخر في منطقة يافا، وميناء أم الرشراش ومطار رامون، وهدفا حيويا في منطقة أسدود في فلسطين المحتلة.. مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله.

وأشارت إلى أن اليمن العظيم، يمن الواثقين بالله، تعرض خلال الأشهر الماضية للعدوان الغاشم؛ ونجح، بعون الله، في التصدي له، والصمود في مواجهته، وهو، بالتوكل على الله، على استعداد لمواجهة أي تحركات معادية، خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى منعه من أداء واجبه الديني، والأخلاقي، والإنساني، تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم.

وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة وملتزمة في تقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم، وأن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها.