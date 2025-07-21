أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ مسعود شثان

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ مسعود شثان
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ مسعود بن حسين شثان العملسي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.
وأشاد أبو راس في البرقية التي بعثها إلى الشيخ أحمد مسعود شثان، والشيخ عبدالله مسعود شثان وإخوانهم، بمناقب الفقيد وسيرته المفعمة بالخير والعمل الدعوي وتكريس جهوده في نشر التوعية والتسامح والإخاء، وسعيه الدائم للصلح والإصلاح بين الناس، وأحد مرجعيات القبيلة في السلف والعرف.
وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن ألمه وحزنه وأحر تعازيه ومواساته لأبناء الفقيد وأسرته ومحبيه وقبائل العمالسة كافة بهذا المصاب.
وأكد أبو راس أن اليمن خسر برحيل الشيخ مسعود شثان أحد رموزه القبلية الوطنية وعلماً من أعلام الحكمة والاعتدال.. سائلاً المولى جلّت قدرته أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة والرضوان ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
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