أخبار اليمن : الراعي يقدم واجب العزاء لأسرة فقيد الوطن الشيخ زيد أبوعلي

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الراعي يقدم واجب العزاء لأسرة فقيد الوطن الشيخ زيد أبوعلي

قدم الشيخ يحيى علي الراعي النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام- رئيس مجلس النواب ومعه الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع ورئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر عزام صلاح وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الدكتور عبدالعزيز بن حبتور- عضو المجلس السياسي الأعلى، وعدد من أعضاء اللجنة العامة، قدموا واجب العزاء لأسرة فقيد الوطن عضو اللجنة العامة الشيخ زيد أبوعلي عميد البرلمانيين اليمنيين. الراعي يقدم واجب العزاء لأسرة فقيد الوطن الشيخ زيد أبوعليقدم الشيخ يحيى علي الراعي النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام- رئيس مجلس النواب ومعه الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع ورئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر عزام صلاح وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الدكتور عبدالعزيز بن حبتور- عضو المجلس السياسي الأعلى، وعدد من أعضاء اللجنة العامة، قدموا واجب العزاء لأسرة فقيد الوطن عضو اللجنة العامة الشيخ زيد أبوعلي عميد البرلمانيين اليمنيين. وأشاد الشيخ يحيى الراعي بما قدمه الراحل للوطن خلال عقود كان خلالها عضوا في مجلس الشعب التأسيسي ثم مجلس النواب وحاملاً لهموم وتطلعات المواطنين، مشيراً إلى أدواره الوطنية والتنظيمية وسعيه الحثيث لحل النزاعات والخلافات وتعزيز قيم التعايش والسلم الاجتماعي. وأكد أن رحيله يمثل خسارة للوطن بشكل عام وللمؤتمر الشعبي العام ولمجلس النواب على وجه الخصوص.

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