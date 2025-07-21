أخبار اليمن : الأونروا: نتلقى رسائل يأس من غزة عن المجاعة

الأونروا: نتلقى رسائل يأس من غزة عن المجاعة
جددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الدعوة إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة لإنهاء المجاعة فيه، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وعلى نطاق واسع لتخفيف المعاناة الإنسانية المتزايدة في القطاع.
وأفادت الوكالة الأممية في منشور عبر منصة "إكس" اليوم، بأنها تلقت رسائل يأس تعبر عن واقع المجاعة في قطاع غزة، بما في ذلك من بعض موظفيها في المنطقة، مشيرة إلى أن الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع منذ مارس الماضي، تسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية "أربعين ضعفا".
وأوضحت أنها تحتفظ بكمية كافية من الغذاء المخزّن في مستودعاتها بمدينة العريش المصرية لتغطية احتياجات جميع سكان القطاع لأكثر من ثلاثة أشهر، مناشدة المؤسسات الدولية للضغط على الكيان الإسرائيلي للسماح بإدخال المساعدات بأمان وعلى نطاق واسع.
ويعيش مليونا إنسان في قطاع غزة أزمة إنسانية على المستويات كافة، حيث تغلق سلطات الاحتلال المعابر منذ 2 مارس 2025، وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبَّب في تفشي المجاعة داخل القطاع.
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