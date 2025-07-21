أخبار اليمن : الأرصاد يحذّر: رياح وأمطار وأجواء حارة

الأرصاد يحذّر: رياح وأمطار وأجواء حارةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وهبوب رياح شديدة على السواحل خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب وتعز.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات الضالع، البيضاء، ومرتفعات محافظات: حضرموت، شبوة، لحج وأبين وغرب صنعاء، أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية .

وأشار المركز إلى رياح شديدة السرعة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى، خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وهطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية ومن التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وحذر المركز كذلك من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والسهول الساحلية، ونصح بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة.