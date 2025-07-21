أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 59 ألفاً و29

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 59 ألفاً و29ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 59 ألفاً و29 شهيداً، و142 ألفاً و135 مصاباً.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية، 134 شهيدا، بالإضافة إلى 1,155 مصابا، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأضافت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي وحتى اليوم، ارتفعت إلى 8 آلاف و196 شهيدا، بالإضافة إلى 30 ألفا و94 مصابا.

وأوضحت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 99 شهيدا و650 مصابا من ضحايا المساعدات الإنسانية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,021 شهيدا وأكثر من 6,511 مصابا.