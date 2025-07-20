أخبار اليمن : مراقبون: الوضع المعيشي في المناطق المحتلة مأساوي

مراقبون: الوضع المعيشي في المناطق المحتلة مأساوي
أكد مراقبون أن الوضع المعيشي في عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة قد بلغ مستويات "مأساوية" وذلك في ظل الانهيار المتواصل للعملة المحلية جراء سياسة الافقار والتجويع للمحتلين والغزاة وادواتهم من الخونة والعملاء والمرتزقة.
وقال المراقبون إن الانهيار الاقتصادي لم يعد مجرد أرقام وتقارير، بل أصبح واقعاً يُقرأ في وجوه العامة من الناس.
وأضافوا : "لسنا بحاجة اليوم لخبراء تغذية أو تنمية بشرية لتشخيص المجاعة، يكفي أن تسير في شوارع المدن، وتتأمل ملامح كبار السن الجالسين قرب المساجد أو على الأرصفة، لا بحثًا عن صدقة، بل عن نسمة هواء تُنسيهم أعباء الحياة".
وتشهد عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة وضعا مأساوي من انعدام الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء الى انهيار العملة وارتفاع الاسعار بشكل جنوني ووصل سعر الدولار اليوم في عدن شراء = 2880 ريال و 2899 ريال للبيع والسعودي 757 ريال للشراء و760 ريال البيع.*سبتمبرنت
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