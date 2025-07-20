أخبار اليمن : نزول ميداني للرقابة على محطات الغاز

نزول ميداني للرقابة على محطات الغازنفذت الشركة اليمنية للغاز حملة نزول ميداني للمتابعة الرقابة على جميع محطات الغاز في المحافظات والاطلاع على الوضع التمويني لمادة الغاز ومدى التزام المحطات بإجراءات الامن والسلامة والاوزان والعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين والبيع بالسعر الرسمي.

وشدد المدير التنفيذي للشركة ياسر عبد الإله الواحدي على اللجان الميدانية المكلفة برصد اي مخالفات يتم ايجادها في المحطات سواء كان في الاوزان او معايير الامن والسلامة او مخالفة البيع بالسعر الرسمي وتطبيق الاجراءات القانونية حيال المحطات المخالفة.

ووجه الواحدي كافة اللجان باللقاء بالمواطنين والاستماع لهم وحل اي اشكالات تواجه حصول المواطن على مادة الغاز بسهولة ويسر ورفع اي شكاوى تتعلق بالمحطات.

واكد الواحدي على دور الشركة في توفير مادة الغاز واستقرار الوضع التمويني في المحافظات الحره وتخفيف معاناة المواطنين والبيع بالسعر الرسمي.

و ياتي تنفيذ هذا البرنامج وفق خطة الشركة في الرقابة والمتابعة وحرصا على استقرار الوضع التمويني وتفقد مدى التزام محطات الغاز بالإجراءات والمعايير المتبعة من قبل الشركة وتلمس احتياج المواطنين والتخفيف من معاناتهم خاصة في ظل هذه الظروف التي يمر بها الوطن الحبيب من عدوان صهيو امريكي غاشم يستهدف البنى التحتية والاعيان المدنية الخدمية والتي ترتبط بحياة المواطنين.

