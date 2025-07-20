أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 58890

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 58890
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، اليوم الأحد، إلى 58,895 شهيدًا و140,980 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 130 شهيدًا (منهم شهيدان انتشال) و495 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 8,066 شهيدًا و28,939 إصابة.
وأفادت بان عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 31 شهيدا وأكثر من 107 إصابات، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 922 شهيدًا وأكثر من 5,861 إصابة.
ولفت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
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