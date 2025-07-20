أخبار اليمن : توقعات بأمطار رعدية واضطراب البحر

توقعات بأمطار رعدية واضطراب البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفرقة والمتفاوتة على المحافظات، واضطراب البحر بسبب الرياح الشديدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يُتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد ترافقها حبات البرد على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، ذمار، إب وتعز.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، ريمة، الضالع، مرتفعات حضرموت وشبوة ولحج وغرب صنعاء، أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية .

ومن المحتمل أن تكون الرياح شديدة السرعة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى، خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في المحويت: 2.2ملم، حجة: 1.6 ملم.

وهطلت أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على أجزاء من محافظات حضرموت، شبوة، أبين، لحج، الضالع، تعز، إب وعمران، وكانت خارج نطاق المحطات.

وحذر المركز المواطنين من التواجد أو عبور مجاري السيول والجسور الأرضية أثناء وبعد هطول الأمطار، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية.