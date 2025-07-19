أخبار اليمن : حماس تدعو إلى حراك عالمي لإنقاذ غزة

حماس تدعو إلى حراك عالمي لإنقاذ غزةدعت حركة حماس، اليوم، إلى "حراك عالمي" تضامناً مع قطاع غزة ورفضاً لحرب الإبادة والتجويع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الحركة، في بيان: "نجدد دعوتنا إلى جماهير أمتنا العربية والإسلامية، والأحرار في كل العالم، إلى حراك عالميّ بكل أشكال المسيرات الجماهيرية الحاشدة والفعاليات التضامنية، عبر رفع الصوت عالياً وممارسة كل أشكال الضغط السياسي والدبلوماسي والبرلماني والنقابي والطلابي، دعماً لصمود غزة ورفضاً لحرب الإبادة والتجويع، حتى وقف العدوان الوحشي وإنهاء الحصار الظالم".

وطالبت حماس بجعل "يوم غد الأحد، والأيام القادمة، أياماً عالمية مشهودة، وحراكاً دولياً تضامنياً تشارك فيه كل القوى والأحرار في العالم، لفضح جرائم الإبادة والتجويع الصهيونية وإدانتها، ضد الأبرياء والمدنيين في قطاع غزة من الأطفال والنساء والمرضى".

وأضافت: "لتتضافر كلّ الجهود عربياً وإسلامياً ودولياً، ولنكن صوتاً واحداً، تضامناً مع قطاع غزة ورفضاً لحرب الإبادة والتجويع التي تطال أكثر من مليوني فلسطيني".