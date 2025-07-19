أخبار اليمن : قيادات مؤتمرية: الفقيد أبو علي كان من صناع الأحداث في اليمن

قيادات مؤتمرية: الفقيد أبو علي كان من صناع الأحداث في اليمنشُيّع اليوم في موكب جنائزي مهيب جثمان فقيد الوطن البرلماني الشيخ زيد ابو علي، إلى مثواه الأخير في مديرية الطويلة محافظة المحويت.

وأثنى المشيعون الذين كان في مقدمتهم الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن والأمينين العامين المساعدين الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف والشيخ عبدالله أحمد مجيديع وأعضاء اللجنة العامة: عزام صلاح، خالد الديني، أحمد النويرة، عبده العدلة، علي بن علي القيسي وحسين حازب ومحمد عبدالله الحرازي وجليدان محمود جليدان وأحمد العشاري، وعدد من قيادات وكوادر المؤتمر وأعضاء من مجلسي النواب والشورى، وجمع غفير من المواطنين، أثنوا على مناقب الفقيد ومسيرته النظالية الذي سخر حياته لخدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام واصلاح ذات البين على المستوى الاجتماعي.

وأكد غازي أحمد علي أن رحيل الشيخ زيد أبو علي مثل خسارة كبيرة على الوطن، باعتباره من أبرز وأخلص قيادات المؤتمر الشعبي العام، أو في البرلمان باعتباره عميد البرلمانيين اليمنيين، أو حضوره الاجتماعي البارز وأصلاح ذات البين.

وقال أمين عام المؤتمر إن رحيل الشيخ زيد أبو علي لا يمثل خسارة على الطويلة ومحافظة المحويت الذي كان أحد أبرز رجالها حضوراً في مختلف القضايا، بل خسره المؤتمر الشعبي العام والبرلمان والقبيلة والوطن بشكل عام، مجددا تعازيه لذوي الففيد ولكل مشائخ وقبائل المحويت واليمن بشكل عام ولكل قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام في رحيل هذه الهامة الوطنية الكبيرة.

من جانبه، أشارا عضوا اللجنة العامة رئيس الكتلة البرلمانية الشيخ عزام صلاح، إلى أن الفقيد كان يمثل النموذج لرجل الوطن والقبيلة والشهامة، وأن برحيله خسر المؤتمر الشعبي العام واحدا من خيرة فرسانه الكرام، وخسر البرلمان برلماني لامع إذ أنه عميد البرلمانيين اليمنيين.

وقال الشيخ حسين حازب إن فقيد الوطن الشيخ زيد ابو علي من صانعي الاحداث في اليمن، وكان رجل خير وفاعل في مختلف القضايا وصاحب حضور بارز في اصلاح ذات البين، وأن رحيله لا يمثل خسارة على آل ابو علي والطويلة وقبائل المحويت فقط، بل على الجمهورية اليمنية والمؤتمر الشعبي العام.

وأشار الشيخ علي القيسي إلى مسيرة فقيد الوطن الشيخ زيد ابو علي، وأنه هامة وطنية كبيرة سخر حياته بالنظال المستمر من أجل الوطن، معبراً عن تعازيه لذوي الفقيد ولكل قبائل الجمهورية اليمنية.

بدوره، قال الدكتور فؤاد حسن عبدالرزاق إن الشيخ زيد أبو علي كان قامة وطنية كبيرة، ورجل العرف والقبيلة والدولة، معبراً تعازيه باسم شباب محافظة ذمار عامة لذويه وقبائل وابناء محافظة المحويت ولكل قبائل اليمن بشكل عام.

وكانت قيادات المؤتمر الشعبي العام وجموع المسؤولين والمواطنين أدوا صلاة الجنازة في العاصمة صنعاء على جثمان فقيد الوطن والمؤتمر الشعبي العام عميد البرلمانيين اليمنيين الشيخ زيد أبوعلي عضو اللجنة العامة للمؤتمر، تقدمهم نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة والأمين العام غازي أحمد علي محسن وعدد من أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة الرئيسية وقيادات المؤتمر، وعضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي وعدد من مسؤولي وأعضاء مجالس النواب والوزراء والشورى وجمع من المشائخ والوجاهات القبلية وحشد من المواطنين.