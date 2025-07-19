أخبار اليمن : 70 ألف طفل بغزة يعانون من سوء التغذية الحاد

70 ألف طفل بغزة يعانون من سوء التغذية الحادأفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم، بأن 70 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، وأكثر من 250 ألف شخص في غزة وصلوا إلى مرحلة متقدمة من انعدام الأمن الغذائي.

وقال مدير عام الصحة منير البرش في تصريحات صحفية، أن هناك 70 ألف طفل في القطاع يعانون من سوء تغذية حاد وأن القطاع يشهد أوضاعًا كارثية على صعيد الأمن الغذائي والصحي، مشيرًا إلى أن العدو الصهيوني يجوّع أهالي القطاع ثم يستهدف طالبي المساعدات.

وأوضح أن قطاع غزة يعاني من مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي والمائي، مشيرًا إلى أن طواقم الصحة استقبلت يوم أمس أعدادًا كبيرة من المواطنين المصابين بالتسمم بعد تناولهم مساعدات أميركية.

من جانبها، حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، من أن الأوضاع الإنسانية بلغت مرحلة المجاعة الفعلية، في ظل نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية، وتفشي حالات سوء التغذية، وسط عجز كامل عن توفير الرعاية الصحية اللازمة في القطاع.

وأشارت الوزارة في بيان إلى تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات المرتبطة بالجوع وسوء التغذية، محذرة من أن مجاعة كارثية ومجازر دامية قرب مراكز توزيع المساعدات، تهدد حياة آلاف المواطنين في القطاع.

ويعيش قطاع غزة مجاعة حقيقية، وأوضاعا إنسانية وصلت إلى مرحلة الانهيار الكامل وفق تقييمات وتقارير مؤسسات أممية ودولية، حيث يفرض الكيان الإسرائيلي منذ بداية مارس الماضي، حصارا وإغلاقا محكما لجميع المعابر مع القطاع، ويمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية.