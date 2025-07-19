أخبار اليمن : فتح طريق “عقبة ثرة” رسمياً

فتح طريق “عقبة ثرة” رسمياًدشن محافظا البيضاء عبدالله إدريس، وأبين صالح الجنيدي، واللجنة العسكرية اليوم، فتح طريق عقبة ثرة الرابط بين محافظتي البيضاء وأبين، بعد إزالة كافة العوائق ومخلفات الحرب منها.

وأعرب محافظ البيضاء عن الأمل في استجابة الطرف الآخر لهذه الخطوة التي تصب في خدمة المواطن الذي يتحمل كل الأعباء الناتجة عن إغلاق الطرق.

وقال" أعلنا قبل عام أننا سنقوم بفتح هذا الطريق، وها نحن اليوم متواجدين مع قيادات سياسية وعسكرية ومحلية وأمنية ندشن فتح هذا الطريق".

وأشاد المحافظ إدريس بجهود الأشغال العسكرية والوحدة التنفيذية بمحافظة البيضاء في إزالة المخلفات التي كانت تعيق حركة السير في الطريق.

بدوره ثمن محافظ أبين حرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى على فتح الطرق، لتخفيف معاناة المواطنين في ظل الظروف التي فرضها العدوان والحصار.. مشيدا بجهود كل من ساهم في إنجاح هذه المهمة الإنسانية.

فيما أشار رئيس مجلس إدارة وكالة سبأ، إلى أن النزول إلى هذا الطريق للمرة الثانية يأتي للتأكيد والإعلان عن الجاهزية الكاملة من الحكومة في صنعاء بأن الطريق أصبح سالكا من طرف واحد وبإمكان أي سيارة أن تمر إذا ما فتح الطريق من قبل الطرف الآخر.

وقال" كنا قد أعلنا سابقا عن هذه المبادرة واليوم نؤكدها من جديد مع استكمال إزالة كافة العوائق من الطريق الذي أصبح جاهزا من جهتنا، وعلى الطرف الآخر أن يبادر بفتح الطريق لخدمة الناس بعيدا عن أي أهداف سياسية".

وأشار عامر إلى أن فتح الطريق يجسد استشعار القيادة لمعاناة المواطنين وحرصها عن تخفيف هذه المعاناة بعيدا عن أي أجندة أو توظيف سياسي.. آملا أن يتجاوب الطرف الآخر مع المبادرة من خلال فتح الطريق من جهته.

بدوره تطرق نائب رئيس اللجنة العسكرية العميد حسين الضيف، إلى الجهود المبذولة والتنسيق لفتح هذا الطريق تنفيذا لتوجيهات القيادة، والتي حظيت بمتابعة حثيثة من قبل رئيس هيئة الأركان العامة.

ولفت إلى أهمية هذا الطريق الذي يربط محافظتي البيضاء وأبين والذي انقطع خلال السنوات الماضية نتيجة العدوان على اليمن وعدم تجاوب الطرف الآخر مع المبادرات التي أعلنتها القيادة في صنعاء لفتح هذا الطريق المهم.