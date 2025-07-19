أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 58765

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 58765ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 58 ألفاً و765 شهيداً، و140 ألفاً و485 مصاباً.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن مستشفيات القطاع اسقبلت خلال الساعات الـ 48 الماضية، 98 شهيدا من بينهم 3 تم انتشال جثامينهم، بالإضافة إلى 511 مصابا، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأضافت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي وحتى اليوم، ارتفعت إلى 7 آلاف و938 شهيدا، بالإضافة إلى 28 ألفا و444 مصابا 7,938 شهيدًا 28,444 إصابة.

وأشارت إلى مستشفيات القطاع اسقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية، 14 شهيدا و94 مصابا من ضحايا المساعدات الإنسانية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 891 شهيدا وأكثر من 5,754 مصابا.

ويشهد قطاع غزة استمرارا للعدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، والذي خلف دمارا واسعا ونزوحا داخليا شاملا لسكان القطاع، وسط تحذيرات دولية متزايدة من تفاقم الوضع الإنساني، وظهور مؤشرات واضحة على مجاعة تهدد حياة آلاف الفلسطينيين.