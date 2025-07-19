أخبار اليمن : مجيديع يعزي بوفاة رجل الأعمال الحبري

مجيديع يعزي بوفاة رجل الأعمال الحبريبعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى رجل الاعمال عبده صالح سعد الحبري، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الأستاذ/ نوح عبده صالح سعد الحبري وإلى اخوانه وكافة أل الحبري في مديرية المحابشه محافظة حجه ، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الأليم.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

