أخبار اليمن : تشييع مهيب لفقيد الوطن والمؤتمر الشيخ زيد أبو علي

تشييع مهيب لفقيد الوطن والمؤتمر الشيخ زيد أبو عليفي موكب جنائزي مهيب شيع جثمان فقيد الوطن والمؤتمر الشعبي العام الشيخ زيد أبوعلي، إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بمديرية الطويلة - محافظة المحويت، بحضور الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن والأمينين العامين المساعدين الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف والشيخ عبدالله أحمد مجيديع وأعضاء اللجنة العامة: عزام صلاح، خالد الديني، أحمد النويرة، عبده العدلة، حسين حازب ومحمد عبدالله الحرازي وجليدان محمود جليدان، وعدد من قيادات وكوادر المؤتمر وأعضاء من مجلسي النواب والشورى، وجمع غفير من المواطنين.

وقد اثنى المشيعون على ما تميز به الفقيد الشيخ زيد ابو علي من مناقب وطنية، حيث كان رجلاً مدافعاً عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله وكان قريبا من الناس بحكم ارتباطه بهم من خلال عضويته في البرلمان ومن موقعه القيادي في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام.

وكانت قيادات المؤتمر الشعبي العام وجموع المسؤولين والمواطنين أدوا صلاة الجنازة في العاصمة صنعاء على جثمان فقيد الوطن والمؤتمر الشعبي العام عميد البرلمانيين اليمنيين الشيخ زيد أبوعلي عضو اللجنة العامة للمؤتمر، تقدمهم نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة والأمين العام غازي أحمد علي محسن وعدد من أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة الرئيسية وقيادات المؤتمر، وعضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي وعدد من مسؤولي وأعضاء مجالس النواب والوزراء والشورى وجمع من المشائخ والوجاهات القبلية وحشد من المواطنين.