أمطار وعواصف.. احذروا المغامرة في السيول
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات، واضطراب البحر نتيجة الرياح الشديدة السرعة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأن المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد ترافقها حبات البرد على أجزاء من محافظات الضالع، تعز، إب، ريمة، ذمار، صنعاء، المحويت، حجة، عمران وصعدة.
ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات محافظات البيضاء، لحج، ابين، شبوة، حضرموت، المهرة وغرب كلٍ من مارب والجوف.
وحسب المركز قد تهب رياح شديدة السرعة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.
وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في إب: 49.0ملم، عمران: 07.0، ذمار: 03.5، تعز: 0.5، المحويت: 0.4ملم.
وحذر المركز المواطنين من التواجد أو عبور مجاري السيول والجسور الأرضية أثناء وبعد هطول الأمطار داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.
كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : أمطار وعواصف.. احذروا المغامرة في السيول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.