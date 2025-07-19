أخبار اليمن : أمطار وعواصف.. احذروا المغامرة في السيول

أمطار وعواصف.. احذروا المغامرة في السيولتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات، واضطراب البحر نتيجة الرياح الشديدة السرعة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأن المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد ترافقها حبات البرد على أجزاء من محافظات الضالع، تعز، إب، ريمة، ذمار، صنعاء، المحويت، حجة، عمران وصعدة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات محافظات البيضاء، لحج، ابين، شبوة، حضرموت، المهرة وغرب كلٍ من مارب والجوف.

وحسب المركز قد تهب رياح شديدة السرعة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في إب: 49.0ملم، عمران: 07.0، ذمار: 03.5، تعز: 0.5، المحويت: 0.4ملم.

وحذر المركز المواطنين من التواجد أو عبور مجاري السيول والجسور الأرضية أثناء وبعد هطول الأمطار داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية.