أخبار اليمن : تدمير آليات عسكرية صهيونية بغزة

تدمير آليات عسكرية صهيونية بغزةأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، أنه استهدفت جرافة عسكرية صهيونية شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت السرايا، في بيان “بعد عودتهم من خطوط القتال.. أبلغ مجاهدونا تمكنهم من استهداف جرافة عسكرية صهيونية بتفجير عبوة جانبية من نوع (ثاقب) في منطقة أبو هداف شمال شرق مدينة خان يونس”.

كما عرضت سرايا القدس، في اليوم ذاته ، مشاهداً من تدميرها آلية عسكرية صهيونية في مدينة غزة.

وتُظهر المشاهد، عملية التحضير والإعداد والرصد للآلية العسكرية الصهيونية، ثم تفجيرها بعبوة شديدة الانفجار شرق حي الشجاعية في مدينة غزة.

وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ السابع من أكتوبر 2023، عملياتها البطولية ضد العدو الصهيوني، ضمن معركة "طوفان الأقصى" المستمرة.

يأتي ذلك في سياق رد فصائل المقاومة الفلسطينية على جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أهالي قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.