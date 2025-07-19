أخبار اليمن : نائب رئيس المؤتمر يواسي آل الصربي

نائب رئيس المؤتمر يواسي آل الصربيبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج محمد صالح الصربي، الذي انتقل إلى رحمة الله بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها إلى العميد حميد صالح الصربي والشيخ يحيى يحيى الفقيه، وإلى أبناء الفقيد حاشد وفيصل وعمر وعبدالخالق وسياف محمد الصربي، بمناقب الفقيد ودوره البارز في خدمة مجتمعه، حيث كان أحد الشخصيات المؤتمرية والاجتماعية التي تحظى بالاحترام والتقدير من قبل أبناء عمران.

وعبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأسرة الفقيد وكافة آل الصربي في عزلة غشيم بمديرية خمر محافظة عمران.. مبتهلًا إلى المولى جلّت قدرته أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة والرضوان ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".