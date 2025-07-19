أخبار اليمن : أبو راس يعزي بوفاة رجل الأعمال بازرعة

أبو راس يعزي بوفاة رجل الأعمال بازرعةبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة رجل الأعمال الحاج أبو بكر بازرعة، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.

وأشاد أبو راس في البرقية التي بعثها إلى أحمد أبو بكر بازرعة وعيدروس أبو بكر بازرعة وإخوانهم، بمناقب الفقيد الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد اليمني ورجل الخير والبر والإحسان.

وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأبناء الفقيد وأفراد الأسرة وآل بازرعة كافة بهذا المصاب.. سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أسرته وكل ذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون..