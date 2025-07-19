أخبار اليمن : صاروخ يمني يضرب مطار اللد في يافا

صاروخ يمني يضرب مطار اللد في يافااعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي نوع "فلسطين٢".

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، ان العملية حققت هدفها بنجاح وتسببَت في هروعِ الملايينِ من قُطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ.

وأشار البيان الى ان تنفيذ هذه العملية يأتي في سياق الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة.

