أخبار اليمن : زلزال جديد يضرب عدن

زلزال جديد يضرب عدن
سجلت محطات مركز رصد ودراسات الزلازل والبراكين بمحافظة ذمار اليوم وقوع هزة أرضية شرق خليج عدن بقوة (5.1) درجة على مقياس ريختر عند الساعة (02:15) مساءً.
وأوضح مركز رصد ودراسات الزلازل والبراكين في بيان صادر عنه، أن الهزة تُعد من الهزات القوية التي تسجل بشكل مستمر في خليج عدن.
وأشار إلى أنه سُجل منذ منتصف ليلة أمس وحتى صباح اليوم الجمعة، خمسة أحداث زلزالية في دولة إثيوبيا، تراوحت قوتها بين (4.5 - 3.7) درجة على مقياس ريختر، كما سُجلت هزة خفيفة في البحر الأحمر بقوة (2.7) درجة على مقياس ريختر، وهزتان في منطقة كالسبيرج بقوة (4.8) و(4.9) درجة على مقياس ريختر عند الساعة (7:51) و(9:21) صباحًا.
ولفت البيان إلى أن المختصين في مركز رصد ودراسات الزلازل والبراكين يتابعون حاليا تطورات النشاط الزلزالي داخل الأراضي اليمنية وخارجها.
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