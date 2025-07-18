أخبار اليمن : بن حبتور يعزي بوفاة البرلماني زيد أبو علي

بن حبتور يعزي بوفاة البرلماني زيد أبو عليبعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس النواب زيد محمد أبو علي، بعد مسيرة وطنية وبرلمانية حافلة بالعطاء.

وأشاد عضو المجلس السياسي الأعلى في البرقية التي بعثها الى شقيق الفقيد محمد أبو علي وأولاده أسامه وهمدان ومحمد ومراد ، وجميع آل ابو علي، بمناقب الفقيد ومواقفه وأدواره الوطنية والاجتماعية انطلاقا من موقعه البرلماني والاجتماعي.

ونوه بما تمتع به الفقيد من دماثة خلق والتزام وطني مسئول تجاه القضايا المصيرية وعلى رأسها الاصطفاف مع وطنه في مواجهة تحالف العدوان والحصار الامريكي السعودي الاماراتي، مؤكدا أن الوطن فقد برحيل أبو علي، قامة وطنية برلمانية واجتماعية وازنه، وكان له حضوره الايجابي في المشهدين السياسي والاجتماعي.

وعبر الدكتور بن حبتور، عن أحر التعازي والمواساة لشقيق وأبناء الفقيد وجميع آل علي وقيادة وأعضاء مجلس النواب وأبناء محافظة المحويت عامة بهذا المصاب .. سائلا الله سبحانه و تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".