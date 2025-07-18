أخبار اليمن : وفاة طفلة بسبب سوء التغذية في دير البلح

وفاة طفلة بسبب سوء التغذية في دير البلحأكدت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم، أن طفلة تبلغ من العمر عام ونصف، توفيت بسبب سوء التغذية الحاد بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، عن المصادر الطبية، قولها إن المستشفيات في قطاع غزة تتعامل مع مئات ممن أصابهم الجوع الحاد وسوء التغذية، إذ أنهم يعانون أعراضا حادة للمجاعة.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك 17 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، كما أنه يتم التعامل مع مرضى لديهم حالات من الإجهاد وفقدان الذاكرة الناتجة عن الجوع الحاد، مضيفة أن المستشفيات ليس لديها أسرة طبية وأدوية تكفي العدد الهائل من المصابين بسوء التغذية الحاد.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، حذرت في وقت سابق من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس ويونيو، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

أكدت الأونروا أن المراكز الصحية والنقاط الطبية التابعة لها أجرت في هذه الفترة ما يقرب من 74 ألف فحص للأطفال للكشف عن سوء التغذية، وحددت ما يقرب من 5,500 حالة من سوء التغذية الحاد الشامل وأكثر من 800 حالة من سوء التغذية الحاد الوخيم.

ويشهد قطاع غزة تفاقم للكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان في ظل دمار شبه كامل للبنية التحتية، وانهيار القطاع الصحي، وتقييد دخول المساعدات الإنسانية، وسط حصار كامل يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.