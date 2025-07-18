أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة البرلماني زيد أبو علي

لبوزة يعزي بوفاة البرلماني زيد أبو عليبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة عميد البرلمانيين اليمنيين وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشيخ زيد محمد أبو علي، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.

وقال الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها إلى أخ الفقيد الشيخ محمد محمد أبو علي، وأولاده أسامة وهمدان ومحمد ومراد زيد أبو علي: لقد تميز الفقيد بأدواره الوطنية، التي ساهمت بفعالية في خدمة وطنه ومجتمعه، وإصلاح ذات البين، ووفائه لتنظيمه الرائد المؤتمر الشعبي العام،وادواره الاجتماعية البارزة في دعم المشاريع التنموية والمساعدات الانسانية.

وأضاف في البرقية: أن اليمن والمؤتمر الشعبي العام ومحافظة المحويت بشكل خاص خسروا برحيل الفقيد أبو علي أحد الهامات الوطنية والشخصيات البرلمانية والمؤتمرية الشجاعة التي وقفت في صف الجمهورية والوحدة وظلت الى جانب الوطن في أصعب الظروف، وترجمت ذلك في موقفها المشرف تجاه ماتعرض له الوطن من عدوان أمريكي، وسعودي إماراتي.

وتابع الدكتور لبوزة: أعبر عن أحر التعازي وعظيم المواساة لأخ الفقيد وأبنائه وآل أبو علي في مديرية الطويلة بمحافظة المحويت ولقيادات المؤتمر واعضائه بهذا المصاب، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة والرضوان ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"..