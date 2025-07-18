أخبار اليمن : الأرصاد يحذر: أمطار ورياح واضطراب البحر

الأرصاد يحذر: أمطار ورياح واضطراب البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وهبوب رياح شديدة السرعة إلى شديدة جداً على أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية خلالـ الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أن من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظات المحويت، ذمار، إب، الضالع، تعز ومرتفعات لحج وأبين وشبوة.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، عمران، صنعاء، ريمة، البيضاء، حضرموت والمهرة.

وأشار المركز إلى رياح شديدة السرعة إلى شديدة جداً على أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية.

وهطلت يوم أمس أمطار رعدية متفاوتة الشدة وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، الضالع، إب، تعز، ذمار ومرتفعات لحج وأبين وشبوة.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من العواصف الرعدية ومن التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.