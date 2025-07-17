أخبار اليمن : الأمم المتحدة: الوضع في غزة أصبح كارثيًّا

الأمم المتحدة: الوضع في غزة أصبح كارثيًّا
حث منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشرمجلس الأمن الدولي على تقييم ما إذا كانت "إسرائيل" تفي بالتزاماتها في قطاع غزة، محذرا من أن الوضع الإنساني أصبح كارثيا.
وقال فليتشر في نيويورك:" "إسرائيل"، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة بضمان حصول الناس على الغذاء والإمدادات الطبية، ولكن هذا لا يحدث... وبدلا من ذلك، يتعرض المدنيون للموت والإصابات والتهجير القسري والتجريد من الكرامة ".
ووصف فليتشر الوضع قائلا: "تعجز الكلمات عن وصف الأوضاع في غزة" مضيفًا "الغذاء ينفد، أولئك الذين يسعون للحصول عليه يخاطرون بالتعرض لإطلاق النار... الناس يموتون وهم يحاولون إطعام عائلاتهم ".
كما تطرق فليتشر إلى التصريحات الأخيرة لأعضاء حكومة الكيان الصهيوني حول حرمان الفلسطينيين من الطعام بشكل متعمد .
وقال: "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب سيكون بالطبع جريمة حرب ".
وأضاف: "ليس علينا أن نختار، وفي الحقيقة يجب ألا نختار، بين المطالبة بإنهاء تجويع المدنيين في غزة والمطالبة بالإفراج غير المشروط عن جميع الاسرى ".
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