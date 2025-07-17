أخبار اليمن : أمطار ورياح شديدة خلال الساعات المقبلة

أمطار ورياح شديدة خلال الساعات المقبلةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر رياحاً شديدة إلى شديدة السرعة تسبب اضطراب البحر، وهطول أمطار رعدية على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هبوب رياح شديدة إلى شديدة السرعة جداً على أرخبيل سقطرى و خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية .

ويُتوقع أيضاً هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات حضرموت، شبوة، مرتفعات أبين ولحج، تعز، إب.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على مناطق محدودة من محافظتي الضالع، ريمة، وسهل تهامة وغرب كل من: ذمار ، صنعاء، عمران وصعدة .

وهطلت يوم أمس أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، لحج، الضالع، تعز وذمار.

وحذر المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

كما حذر المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من العواصف الرعدية ومن التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

