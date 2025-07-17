أخبار اليمن : صنعاء تنفّذ 4 عمليات في العمق الإسرائيلي

صنعاء تنفّذ 4 عمليات في العمق الإسرائيلي
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ أربع عمليات عسكرية نوعية، استهدفت مطار اللد في منطقة "يافا" المحتلة، وهدفًا عسكريًا للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب، وميناء أم الرشراش.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي نوع "ذوالفقار".
وأكدت أن العملية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار.
وأشار البيان، إلى أن سلاح الجو المسير نفذ ثلاث عمليات عسكرية بأربع طائرات مسيرة، استهدفت طائرتان منها هدفًا عسكريًا للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب، وطائرتان استهدفت مطار اللد وميناء أم الرشراش، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح.
وجددّت القوات المسلحة تأكيدها على أنها مستمرة في منع حركة الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، محذرة مجددّا كافة الشركات التي تتعامل مع موانئ فلسطين المحتلة، بأن سفنها ستتعرض للاستهداف في أي منطقة تطالها القوات المسلحة.
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