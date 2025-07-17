أخبار اليمن : صنعاء تُدين العدوان الصهيوني على سوريا

صنعاء تُدين العدوان الصهيوني على سورياأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات، العدوان الصهيوني المستمر على سوريا وآخره استهداف كيان العدو اليوم للعاصمة السورية دمشق.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان، العدوان الصهيوني على سوريا انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراف والمواثيق الدولية.

وأشارت إلى أن العدوان الصهيوني، يأتي فيما النظام الجديد قد قدّم كل ما يمكن من تنازلات لكيان العدو، وهو ما يمثل رسالة لكل أنظمة الدول العربية والإسلامية ممن تزال تضمن أن التنازلات للكيان المجرم يمكن أن تحميها من مؤامراته واعتداءاته.

ولفت البيان إلى أن الكيان الصهيوني، هو العدو الحقيقي الذي يتربص بسوريا وبالأمة العربية والإسلامية، كما أنه يشكل خطراً على استقرار المنطقة والعالم.

وبين أن الكيان الصهيوني ما يزال يستغل الأوضاع الجديدة في سوريا لتدمير مقدرات الشعب السوري وقضم مزيد من الأراضي وتحقيق أهدافه الخبيثة في سوريا.

ودعت وزارة الخارجية، الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف عملية صارمة للجم العدوان الصهيوني على سوريا ولبنان وإنهاء جرائم الإبادة الجماعية في فلسطين، مشددة على أن العدوان الصهيوني على سوريا ينبغي ألا يصرف الانتباه عن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة بشكل يومي من قبل الكيان الصهيوني الغاصب.