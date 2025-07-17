أخبار اليمن : ورياح قوية وسيول.. احذروا موج البحر

ورياح قوية وسيول.. احذروا موج البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر اضطراب البحر نتيجة الرياح الشديدة، وهطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هبوب رياح شديدة السرعة إلى شديدة جداً على أرخبيل سقطرى وشديدة السرعة على خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية، تؤدي إلى اضطراب البحر.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، المحويت، حجة، عمران، غرب صنعاء، ذمار، ريمة، إب الضالع، تعز، مرتفعات كل من: لحج، أبين، شبوة، حضرموت.

وهطلت يوم أمس أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

وحذر المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

ونبه المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من العواصف الرعدية ومن التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.