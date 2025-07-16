أخبار اليمن : عملية يمنية مزدوجة تستهدف عمق العدو

عملية يمنية مزدوجة تستهدف عمق العدوأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة، استهدفت هدفا عسكريا مهما للعدو الصهيوني في منطقة النقب، وميناء أم الرشراش في فلسطين المحتلة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة، بثلاث طائرات مسيرة، استهدفت طائرتان منها هدفا عسكريا مهما للعدو الصهيوني في منطقة النقب، والطائرة الأخرى استهدفت ميناء أم الرشراش بفلسطين المحتلة.

وأكد البيان أن العملية حققت العملية أهدافها بنجاح، مشيرا إلى أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة.

وجددت القوات المسلحة اليمنية التأكيد على أن العمليات العسكرية مستمرة حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن غزة، لافتة إلى أن اليمن يؤدي دوره وفق قدراته وإمكاناته، رفضا للعدوان والحصار على غزة، ورفضا لاستباحة البلدان العربية والإسلامية.