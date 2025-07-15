أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 58479

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 58479ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 58 ألفاً و479 شهيداً و139 ألفاً و355 مصاباً، في وقت لا تزال فيه أعداد من الضحايا عالقة تحت الركام وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بفعل القصف المستمر والدمار الكبير.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، في بيان، أنه وصل لمستشفيات القطاع، خلال الـ24 ساعة الماضية، 93 شهيدًا، من بينهم 5 شهداء جرى انتشال جثامينهم من نحت الأنقاض، بالإضافة إلى 278 مصابا.

وفي سياق متصل، ارتفعت أعداد الشهداء من الذين استهدفوا خلال تلقي أو توزيع المساعدات، إلى 844 شهيدا و5604 مصابين، وذلك بعد وصول 6 شهداء وأكثر من 29 مصابا جديدا إلى المستشفيات خلال اليوم الأخير.

كما أعلنت الجهات الطبية المختصة عن إضافة 240 شهيدا إلى الإحصائية التراكمية بعد استكمال بياناتهم واعتمادها رسميا من اللجنة القضائية المكلفة بمتابعة ملف التبليغات والمفقودين.

يذكر أن حصيلة الضحايا المسجلة منذ خرق الاحتلال الإسرائيلي اتفاق الهدنة في 18 مارس 2025 بلغت حتى اليوم 7656 شهيدا، و27314 مصابا.