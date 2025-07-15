أخبار اليمن : اصدار ثانِ للورقة النقدية فئة 200 ريال .. مواصفات ومقاييس

اصدار ثانِ للورقة النقدية فئة 200 ريال .. مواصفات ومقاييسأعلن البنك المركزي اليمني اليوم الثلاثاء عن طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة "مائتي ريال" للتداول اعتبارًا من يوم غد الأربعاء 21 محرم 1447هـ الموافق 16 يوليو 2025م.

وأوضح البنك في بيان صادر عنه اأنه وبفضل الله وتوفيقه، وتنفيذًا لخطة البنك المركزي اليمني الخاصة بترميم ومعالجة النظام النقدي؛ والتي بُنيت على أساس الحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية، وتسهيل المعاملات اليومية التي تلبي احتياجات كافة أبناء الشعب اليمني، يُعلن البنك عن طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة "مائتي ريال" للتداول اعتبارًا من يوم غد الأربعاء.

( دوت الخليج) ينشر فيما يلي نص إعلان البنك المركزي اليمني بشأن طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة (200) مائتي ريال للتداول.

استنادًا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته؛

يحيط البنك المركزي الجمهور الكريم علمًا بما يلي:

1. طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة (200) مائتي ريال للتداول ابتداءً من يوم الأربعاء في تاريخ 21 محرم 1447هـ الموافق 16 يوليو 2025م، جنبًا إلى جنب مع الإصدار الأول من الفئة ذاتها، ويكون لها صفة التداول القانوني وتتمتع بقوة إبرائية غير محدودة.

2. طبعت هذه الورقة وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية في مجال طباعة الأوراق النقدية، حيث تحتوي على الكثيـر من العلامات الأمنية الأكثر تطورًا البعض منها ترى بالعين المجردة والبعض ترى بالأشعة فوق البنفسجية.

3. الوصف العام للورقة:

· اللون السائد زهري.

· الطول (155,2 ملم)، والعرض (76 ملم).

4. الوجه الأمامي للورقة يتضمن:

· رسم لمعلم (مسجد الجند) مع كتابة مسجد الجند – تعز في أسفل الورقة.

· عبارة (البنك المركزي اليمني) باللغة العربية في أعلى وسط الورقة.

· تاريخ الطبع (1446هـ – 2025م) مدون في أسفل يمين الورقة.

· قيمة الفئة (200) باللغة العربية في أسفل يمين وأعلى يسار الورقة.

· طبقة رقيقة شفافة (Varnish Layer) لحماية الوجه الأمامي، وإضفاء مظهر لامع.

· شريط أمنـي معدني فضي في الجانب الأيسر من الورقة يتضمن شعار الجمهورية اليمنية حوله شرائط شفافة لامعة تظهر بتحريك الورقة.

· طباعة بارزة غير ملونة لفئة العملة بطريقة بريل تُمكن المكفوفين وضعاف البصر من التعرف عليها.

5. الوجه الخلفي للورقة ويتضمن:

· رسم لمعلم (ميناء المعلا – عدن) مع كتابة ميناء المعلا – عدن في أسفل الورقة.

· عبارة (البنك المركزي اليمني) باللغة الإنجليزية في أعلى وسط الورقة

· قيمة الفئة (200) باللغة الإنجليزية في أسفل يمين وأعلى يسار الورقة.