أخبار اليمن : وزير الخارجية يلتقي مبعوث أممي رفيع

وزير الخارجية يلتقي مبعوث أممي رفيعالتقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم المبعوث رفيع المستوى لبرنامج الأغذية العالمي إلى اليمن، عبدالله الوردات، بحضور وكيل الوزارة لقطاع التعاون الدولي، السفير إسماعيل المتوكل.

وفي اللقاء استمع الوزير عامر، إلى تقرير من المبعوث رفيع المستوى عن الجهود والمساعي التي يبذلها برنامج الأغذية في التواصل مع الدول المانحة لاستئناف تمويل مشاريع البرنامج في اليمن.

وأوضح الوزير عامر، أن حكومة التغيير والبناء بدأت تلمس جدية برنامج الأغذية لمعالجة المخالفات التي اٌرتكبت في وقتٍ سابق.

وأكد استعداد الحكومة طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة قائمة على أسس الشفافية والمصداقية في التعامل.

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة اضطلاع برنامج الأغذية بدوره في التأكد من سلامة أي شحنة غذائية قبل وصولها للموانئ اليمنية، بحيث تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس، باعتبار ذلك خطوة في اتجاه تعزيز العلاقة بين الحكومة والبرنامج.

بدوره أعرب المبعوث رفيع المستوى لبرنامج الأغذية العالمي إلى اليمن، عن تقديره لوزارة الخارجية والمغتربين على ما تقدمه من تسهيلات لاستئناف أنشطة ومشاريع البرنامج في اليمن.