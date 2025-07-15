تحذيرات هامة .. أمطار محتملة في 9 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات، واضطراب البحر بسبب الرياح الشديدة السرعة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة ومرتفعات لحج، أبين.
ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات المحويت، حجة، غرب كل من: صنعاء، عمران، صعدة ومرتفعات: شبوة، حضرموت، الجوف وسهل تهامة.
وأشار المركز إلى رياح شديدة السرعة إلى شديدة جداً على أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.
وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في بعدان. إب: 4.4ملم، بيت بوس. الأمانة: 3.1 ملم.
وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات لحج، الضالع، تعز وريمة، وكانت خارج نطاق المحطات.
وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية ومن التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.
كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : تحذيرات هامة .. أمطار محتملة في 9 محافظات يمنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.