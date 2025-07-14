أخبار اليمن : إعلان نتائج الثانوية العامة بنسبة نجاح 89.88%

إعلان نتائج الثانوية العامة بنسبة نجاح 89.88%أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، اليوم نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 1446 هـ بنسبة نجاح 89.88 بالمئة.

وهنأ وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بصنعاء طلاب وطالبات الثانوية العامة بنجاحهم في الاختبارات، مباركا للقيادة وأولياء أمور الطلاب والشعب اليمني هذا النجاح .

وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات بلغ 213 ألفاً و822 طالباً وطالبة، حضر الاختبار 204 آلاف و853 طالباً وطالبة وغاب عنها ثمانية آلاف و969 طالباً وطالبة ونجح 184 ألفاً و130 طالباً وطالبة فيما رسب في الاختبار 20 ألفاً و723 طالباً وطالبة .

وثمن الوزير الصعدي ثبات وصمود التربويين في الميدان الذين بفضلهم تم إنجاح العام الدراسي رغم الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان، مشيداً بجهود اللجان العاملة في الاختبارات وكل من أسهم في إنجاحها بأمانة العاصمة والمحافظات من السلطات المحلية واللجان الأمنية والمؤسسات الإعلامية .

وأكد إمكانية حصول الطلاب على نتائجهم عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "160" أو عبر إرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم نفسه.

كان وزير التربية تواصل هاتفياً في المؤتمر الصحفي بأوائل الجمهورية لتهنئتهم على تفوقهم وحصد المراتب الأولى، حاثا إياهم على مواصلة التفوق والنجاح في دراستهم الأكاديمية للقيام بالدور المعول عليهم في النهوض بمستقبل الغد المشرق.

عقب ذلك استعرض نائب الوزير الدكتور حاتم الدعيس والقائم بأعمال وكيل قطاع المناهج وتخطيط التعليم حميد غثاية ووكيلا التعليم الأساسي هادي عمار والتعليم الثانوي الدكتور زيد الهدور أسماء اوائل الجمهورية للقسم العلمي فيما استعرض مدير عام الاختبارات نجيب المطري أوائل الجمهورية للقسم الأدبي والإنجليزي.