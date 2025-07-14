أخبار اليمن : الأرصاد يحذّر: أمطار وسيول ورياح قوية

الأرصاد يحذّر: أمطار وسيول ورياح قوية
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدة محافظات، ورياحاً نشطة إلى شديدة السرعة تسبب اضطراب البحر في السواحل الشرقية وحول أرخبيل سقطرى وخليج عدن خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات إب، ذمار، ريمة، الضالع، البيضاء، ومرتفعات لحج، أبين وشبوة.
ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، صنعاء، المحويت، حجة، عمران وصعدة.
ويُحتمل هبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى، خليج عدن والسواحل الشرقية.
وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في بعدان-إب: 6.2ملم، الحوبان- تعز: 0.4ملم.
وحذر المركز المواطنين من التواجد أو عبور مجاري السيول والجسور الأرضية أثناء وبعد هطول الأمطار وتدفق السيول، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.
كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية.
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