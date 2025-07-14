أخبار اليمن : تشيلسي بطلاً لكأس العالم للأندية

تشيلسي بطلاً لكأس العالم للأندية
تُوّج تشيلسي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية 2025، بعد فوزه في المباراة النهائية على باريس سان حيرمان الفرنسي 3-0 على ملعب "ميتلايف" في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأحد.
سجل ثلاثية الفريق الإنجليزي كل من كول بالمر هدفين في الدقيقتين (22 و30) وجواو بيدرو في الدقيقة (43).
ويعد فوز تشيلسي باللقب هو الثاني له في تاريخه بعد نسخة 2021، وبالمقابل يكتفي سان جيرمان بلقب الوصيف.
وبات الفريق الإنجليزي ثالث فريق في ترتيب أبطال كأس العالم للأندية، خلف برشلونة الثاني برصيد ثلاثة ألقاب، وريال مدريد الأول وصاحب الرقم القياسي برصيد خمسة ألقاب.
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