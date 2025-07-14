أخبار اليمن : 5800 إصابة.. سوء التغذية يطارد أطفال غزة

5800 إصابة.. سوء التغذية يطارد أطفال غزةأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم، عن تشخيص إصابة أكثر من 5800 طفل بسوء التغذية في قطاع غزة، خلال شهر يونيو الماضي، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية والحصار المفروض على القطاع.

وقالت المنظمة الأممية، في منشور على منصة "إكس"، إن من بين هؤلاء الأطفال، أكثر من ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تمثل ارتفاعا متواصلا للشهر الرابع على التوالي.

وأكدت اليونيسف أن الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تتطلب إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وعلى نطاق واسع، محذرة من أن الأطفال يواجهون مخاطر متزايدة على حياتهم في ظل مجاعة متفشية أودت بحياة الكثيرين، لا سيما من الأطفال، نتيجة حرب إبادة تتضمن تجويعا ممنهجا وحصارا خانقا.

من جانبها حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم، من تصاعد حاد في حالات سوء التغذية في القطاع، مؤكدة أن حالات سوء التغذية في عياداتها شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ مارس الماضي، جراء تشديد قوات الاحتلال الحصار ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.

وأوضحت الأونروا، في بيان لها، أنه منذ مارس، لم يسمح للوكالة بإدخال أي مساعدات إنسانية إلى المناطق الشمالية من قطاع غزة، وسط قيود مشددة على الإمدادات الطبية الأساسية.

وأضافت أن الطواقم الطبية في القطاع اضطرت إلى إعطاء الأولوية للأطفال المصابين بأمراض خطيرة وسوء تغذية حاد، في ظل نقص الإمكانيات وانهيار النظام الصحي بفعل القصف المتواصل.

ويعيش قطاع غزة، الذي يقطنه نحو 2.4 مليون نسمة، كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، حيث فقد أكثر من 1.5 مليون شخص منازلهم، وتوقفت غالبية الخدمات الصحية والإنسانية نتيجة التدمير ونفاد الموارد.