أخبار اليمن : أبو عبيدة: الضيف سيبقى نبراساً لكل الأحرار

أبو عبيدة: الضيف سيبقى نبراساً لكل الأحرارقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن طيف القائد العام الراحل للكتائب محمد الضيف سيبقى كابوسا يؤرق مجرمي الحرب واللصوص، بعد أن خط ورفاقه بدمهم الفصل الأخير في سفر تحرير فلسطين.

وأكد أبو عبيدة في منشور على تليغرام اليوم، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الضيف، أن طوفان الأقصى أدى لـ"إسقاط الردع الصهيوني إلى الأبد، وتوحيد طاقات الأمة وتوجيه بوصلتها نحو فلسطين"، كما أدى إلى إعادة قضية فلسطين إلى الصدارة من جديد.

وأشار إلى أن الضيف "قاد مع إخوته طوفان الأقصى موجهين للعدو أقسى ضربة بتاريخه"، مشددا على أن دماء الضيف اختلطت بـ"دماء أبناء شعبنا وأمتنا الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل الأقصى وفلسطين".

ووفق أبو عبيدة، لا يزال إخوان الضيف وأبناؤه في العالم يواصلون طريقه ويكبدون الاحتلال مزيدا من الخسائر الإستراتيجية، مؤكدا أن الضيف سيبقى كغيره من القادة العظام نبراسا لكل أحرار العالم.

وشدد على أن القائد السابق لكتائب القسام ظل لعقود ملهما للأجيال التي لم تعرف صورته ولكنها كانت تفخر بفعال كتائبه المظفرة.

وقال أبو عبيدة إن عقودا من الجهاد والمطاردة والتضحية تكللت بالشهادة "ليلتحق قائدنا الكبير الضيف بشهداء شعبنا وقادته".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قالت حماس إن الضيف أحد أبرز مؤسسي أعظم جناح عسكري مُقاوم في العصر الحديث (كتائب القسام)، تاركا خلفه "إرثا ملهما لأجيال تسعى إلى الحرية والكرامة والنصر والتحرير".

وأكدت حماس -في بيان- أن الضيف ترجل بعد "مسيرة استثنائية دامت أكثر من ثلاثة عقود في مواجهة الاحتلال الصهيوني"، مشيرة إلى أن اسم الضيف لطالما "هز كيان المحتل الغاصب".

وكان أبو عبيدة قد دعا الأسبوع الماضي، إلى "تصعيد الفعل المقاوم في كل مناطق الضفة والقدس، والانتفاض في وجه المعتدين لردعهم عن التمادي في جرائمهم، وعن المضي قدما في مخطط ضم الضفة، قبل ن يضيع ما تبقى من فلسطين من بين أيدي شعبنا".

وجاءت هذه الدعوة في أعقاب عمليات نفذها مقاومون في الضفة، وقال أبو عبيدة: "من الخليل إلى جنين يواصل الفدائيون عملياتهم البطولية ضد قوات الاحتلال وقطاع المغتصبين، رداً على العدوان على الأقصى وتصاعد جرائم جيش العدو ومغتصبيه، التي حوّلت حياة الفلسطينيين إلى جحيم لا يطاق".