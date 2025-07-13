أخبار اليمن : الأونروا تحذّر من كارثة إنسانية وشيكة في غزة

الأونروا تحذّر من كارثة إنسانية وشيكة في غزةحذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من أن الوضع في قطاع غزة ينذر بكارثة إنسانية وشيكة، في ظل انهيار شبه كامل للبنية الصحية وارتفاع معدلات الفقر وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال والنساء.

وطالبت الوكالة في بيان عبر موقعها الرسمي اليوم، المجتمع الدولي "بالتحرك العاجل لضمان وصول الإمدادات الحيوية وإنهاء المعاناة المتفاقمة".

وقالت الأونروا، إن عياداتها داخل القطاع شهدت زيادة ملحوظة في عدد حالات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والفئات الأكثر ضعفا، منذ بدء الحصار الإسرائيلي المشدد على غزة في مارس الماضي.

وأشارت إلى أن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والأدوية، تفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية للسكان، مؤكدة أن فرقها تواصل تقديم الخدمات الإنسانية في القطاع رغم التحديات الكبيرة.

ويواجه قطاع غزة عدوانا إسرائيليا شاملا منذ السابع من أكتوبر 2023، خلف حتى الآن 58 ألفا و26 شهيدا، بالإضافة إلى 138 ألفا و520 مصابا، في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة تحذر من تداعياتها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية.