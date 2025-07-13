أخبار اليمن : المؤتمر يطالب بسرعة الإفراج عن هشام شرف

المؤتمر يطالب بسرعة الإفراج عن هشام شرف
دانت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، عملية احتجاز عضو اللجنة العامة للمؤتمر هشام شرف عبدالله من قِبَل السلطات في مطار عدن.
وأكدت الأمانة العامة للمؤتمر، أن هشام شرف عبدالله غادر صنعاء في رحلة علاجية عبر مطار عدن، ولم يسافر في الموعد المحدد قبل أن يتم احتجازه في مطار عدن.
وعبَّرت عن أسفها لهذه التصرفات التي تعطي صورة سيئة عن مطار عدن وأنه لم يعد مطاراً لكل اليمنيين؛ مشيرةً إلى أن مثل هذه التصرفات تُعد انتهاكاً صارخاً لحق المواطن اليمني في حرية التنقُّل والسفر دون موانع.
وطالبت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، بسرعة إطلاق سراح هشام شرف عبدالله.. مُحمّلة السلطات التي اعتقلته مسؤولية حياته خصوصاً في ظل ظروفه الصحية الحَرِجة.
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